Здоровье 01 февраля 2023, 17:15 Психолог ​​Россияна Лучкина рассказала, для кого опасен секс

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Люди с заболеваниями сердца и сосудов рискуют умереть во время секса. Об том Lenta.ru рассказала психолог-сексолог Россияна Лучкина.

Она отметила, что люди нечасто умирают во время полового акта. Как добавило РИА ФАН, секс опасен лишь для тех, кому физические нагрузки противопоказаны. Потому что во время близости повышается артериальное давление, что для больного человека может стать причиной расслоения аорты или остановки сердца.