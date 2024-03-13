Здоровье 13 марта 2024, 15:49 Психолог Рощина предупредила, что память может ухудшаться при гипертонии и простуде

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Нарушения памяти могут наблюдаться на фоне других заболеваний, например, гипертонии и простуды. Об этом «Газете.Ru» рассказала профессор кафедры нейро- и патопсихологии развития факультета клинической и специальной психологии МГППУ Ирина Рощина.

По ее словам, память — это функция, которая очень чувствительно отзывается на любые изменения в работе организма. Поэтому при плохом самочувствии, например, при температуре или учащенном сердцебиении, запомнить что-то становится непросто. Таким образом, чтобы сохранить память до глубокой старости, нужно быть внимательнее к своему здоровью.

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«Важно следить за своим соматическим здоровьем, не формально проходить диспансеризацию, следить за артериальным давлением, уровнем сахара в крови и другое», — подчеркнула Рощина.

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