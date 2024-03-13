Здоровье 13 марта 2024, 16:03 Психолог Рощина посоветовала применять метод Айвазовского для улучшения памяти при старении

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С возрастом у большинства людей ухудшается память, и тренировать ее помогает любая когнитивная нагрузка, в том числе метод Айвазовского. Об этом «Газете.Ru» рассказала профессор кафедры нейро- и патопсихологии развития факультета клинической и специальной психологии МГППУ Ирина Рощина.

Она объяснила, что метод художника заключается в том, чтобы несколько миут внимательно смотреть на какой-то пейзаж, а потом закрывать глаза и пытаться в своем воображении воспроизвести в деталях картину увиденного. Причем задачу для себя нужно все время усложнять. Именно преодоление трудностей тренирует мозг.

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«Еще одно упражнение — это ассоциативный метод, то есть придумывание как можно большего количества слов на каждую букву алфавита», — посоветовала эксперт.

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