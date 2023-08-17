Здоровье 17 августа 2023, 16:53 Психолог Романив заявила о негативном влиянии социальных сетей на психику

Читать 360tv в

Социальные сети могут негативно воздействовать на психику некоторых людей. Такой информацией поделилась психолог Ольга Романив. Об этом сообщил VSE42.ru.

Специалист отметила, что в социальных сетях человек может наблюдать лучшие моменты жизни других. Из-за этого он начинает считать свою жизнь скучной. Впоследствии это может приводить к синдрому упущенных возможностей, зависти и тревоге. Человек начинает постоянно сравнивать себя с другими и его самооценка страдает, написали «Дни.ру».