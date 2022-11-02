Психолог разъяснила разницу между эустрессом и дистрессом | 360°

Здоровье 02 ноября 2022, 22:48 Психолог разъяснила разницу между эустрессом и дистрессом

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Психолог Елена Соловьева рассказала радиостанции «Говорит Москва», в чем заключается отличие дистресса от эустресса.

Специалист заметила, что оба этих состояния заставляют переживать человека, но с различными последствиями.

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«Эустресс — это эмоционально управляемый стресс. Это тот вид химической и физиологической реакции организма, который нам помогает», — объяснила Соловьева.

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По ее словам, есть стресс хронический, который для организма вреден.

«Например, если вы систематически не высыпаетесь, месяц, два, три, это называется дистресс, это перегруз», — добавила психолог.