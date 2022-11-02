Психолог разъяснила разницу между эустрессом и дистрессом | 360°

02 ноября 2022, 22:48
Психолог разъяснила разницу между эустрессом и дистрессом
Психолог Елена Соловьева рассказала радиостанции «Говорит Москва», в чем заключается отличие дистресса от эустресса.
Специалист заметила, что оба этих состояния заставляют переживать человека, но с различными последствиями.
Реклама
«Эустресс — это эмоционально управляемый стресс. Это тот вид химической и физиологической реакции организма, который нам помогает», — объяснила Соловьева.
Реклама
По ее словам, есть стресс хронический, который для организма вреден.
«Например, если вы систематически не высыпаетесь, месяц, два, три, это называется дистресс, это перегруз», — добавила психолог.
Реклама
Реклама