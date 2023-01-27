Здоровье 27 января 2023, 11:33 Психолог рассказала о первых признаках депрессии Психолог Софья Сулим: депрессию можно определить по трем основным признакам freepik

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Депрессия существенно меняет восприятие жизни и негативно влияет на эмоциональный фон человека. О том, как по первым признакам распознать психическое расстройство, рассказала психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, депрессия всегда сопровождается тремя признаками. Так, человек замечает возникновение двигательной заторможенности. Также при депрессивных состояниях происходит зацикливание мыслей исключительно на негативе. Кроме того, психическое расстройство сопровождается плохим настроением на протяжении длительного периода времени.

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Психолог отметила, что депрессии зачастую являются последствиями хронического стресса. В результате такого расстройства человек может потерять смысл жизни и не видеть дальнейших перспектив своего развития.