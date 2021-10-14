Психолог рассказал, как поднять настроение осенью

Осенью из-за нехватки света и тепла многие люди начинают замечают у себя плохое настроение. Кандидат психологических наук Анастасия Лысакова в беседе с радио Sputnik рассказала, как справиться с осенней хандрой.

Врач подчеркнула, что в осенний период многие люди остро нуждаются в ярком солнце и разнообразии фруктов. По ее словам, есть способы «обмануть» мозг, чтобы поднять себе настроение. Специалист предложила добавить в свою жизнь ярких цветов.

«Когда холодает, чтобы психике было проще адаптироваться к температурному режиму и неуютной погоде, нужно добавить ярких цветов. Это должны быть цвета, которые ассоциируются с теплом и витаминами. То есть в цветовой гамме должны быть красный и оранжевый», — объяснила медик.

Несмотря на определенный дресс-код, можно разбавить одежду яркими аксессуарами. К примеру, женщины могут сделать себе яркий маникюр. Мужчины же могут надеть яркий галстук или платок.

"У мужчин меньше аксессуаров, но у них есть галстуки и платки. Если обратите внимание на мужчин восточной культуры, то они активно используют яркие аксессуары», — отметила Анастасия Лысакова.