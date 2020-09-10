Психолог рассказала, как не переживать в день свадьбы

Психолог Наталья Наумова рассказала, как не умереть из-за переживаний в день свадьбы. Накануне 23-летняя невеста из Дагестана скончалась из-за того, что сильно волновалась.

Девушка приняла лекарство, однако ее самочувствие лишь ухудшилось, что привело к гибели. По мнению врача, переживания всегда связаны с тревожной мыслью, которую нужно побороть, пишет ИА Nation News.

«Девушка о чем-то думает, и эта мысль вызывает в ней волнение. Важно поработать с этой мыслью и сделать ее менее тревожной. Важно эту мысль сделать позитивной», — уточнила специалист.

Она посоветовала внимательно следить за своим состоянием, наблюдая, откуда исходит волнение. Эксперт предложила найти очаг, поймать его образ и не допустить появления тревожных мыслей.

Наумова заметила, что когда девушка сильно волнуется в день свадьбы, она нередко делится этим с близкими. В этот момент важно поддержать невесту. Можно посоветовать девушке написать самой себе письмо, а потом перечитать его. Также есть вариант обсудить свои страхи с подругой.

Помимо прочего, нельзя употреблять успокоительные препараты, предварительно не проконсультировавшись с врачом.