Психолог рассказал, в чем кроются причины осенней депрессии и как ее побороть

Осенью многих людей может застать врасплох тоска или даже депрессия. Психолог Виктор Лимонов рассказал в беседе с РИА ФАН, почему так происходит и как побороть столь неприятные симптомы.

«Середина осени — время подвести итоги. В подсознании к нам приходит понимание, что пора изменить стиль жизни. Время перестать быть такими активными и перейти на умеренный темп. Сейчас лучше поразмышлять о будущем, заняться рефлексотерапией», — объяснил специалист.

Психолог отметил, что осенью стоит подвести итог прошедшему году и проанализировать, всего ли удалось достичь. Иногда из-за осознания того, что удалось сделать не все, чего так хотелось, и накатывает тоска. Врач посовал воспринимать нереализованные желания как опыт, а не как травму.

«Следует понимать, что если с первого раза что-то не получилось, то необязательно все бросать. Единожды не сработавшая стратегия может принести результат после неоднократных повторов. Только попытки должны быть выполнены качественно», — рассказал Виктор Лимонов.

Врач посоветовал также не бояться собственных чувств, если грусть и тоска все-таки навалились. По его словам, в периоды грусти человек переосмысляет свою жизнь и избавляется таким образом от негатива. Чтобы помочь себе в такие периоды, эксперт посоветовал заняться искусством или другим приятным досугом, например, чтением или выбором новой яркой одежды.