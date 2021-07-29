Психолог рассказал про взаимосвязь переедания и стрессов

Психологи считают, что переедания часто являются следствием длительного стресса. Люди с лишним весом часто имеют пищевую зависимость. Об этом рассказал клинический психолог Михаил Хорс, сообщило ИА Nation News.

По его словам, болезни провоцируют стрессы, а пищеголики полагают, что его нужно заедать. Если посмотреть на статистику, то можно обнаружить, что люди, имеющие лишний вес в России, редко страдают биохимическими нарушениями. Как правило, это заедание.

«Люди, у которых нет пищевой зависимости, во время стресса не заедают его, они или едят как обычно или вообще отказываются от еды, это более естественная реакция на стресс», — пояснил Хорс.

Первым шагом в избавлении этой проблемы является признание нарушения пищевого поведения. Важно такому человеку сказать себе, что он имеет некоторые проблемы с едой. Если же сделать это затруднительно, следует принимать пищу медленно и желательно закрытыми глазами.

Благодаря такому действию количество раздражений вкусовых рецепторов увеличивается, а закрытые глаза дают возможность сосредоточится на этих ощущениях лучше. Получается более яркое удовольствие от еды и ощущение насыщения приходит быстрее.