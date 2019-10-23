Психолог рассказал, приводит ли детское шампанское к алкоголизму

Ранее ТАСС сообщил, что главный нарколог Минздрава заявил, что безалкогольное шампанское подталкивает детей к употреблению алкоголя во взрослой жизни.

«Это все-таки модель, формируется привычка в юном возрасте таким образом вести себя за столом на праздниках», — согласился Михаил Хорс с Брюном.

Однако психолог подчеркнул, что куда большее влияние на ребенка оказывает модель поведения пьющих родителей. Ребенок будет копировать именно поведение взрослых.

Также, по словам Хорса, вред организму наносит даже минимальное количество алкоголя.

«Алкоголь — это наркотик. Легализованный, бытовой, но такой же наркотик, как опиаты. А люди, потребляющие наркотик, постепенно сдвигаются в сторону усугубления зависимости», — заключил психолог.