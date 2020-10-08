Психолог рассказал, почему снятся сны

По ее словам, сон — это наше подсознание. Психолог рекомендовала проанализировать свои ощущения, если сон вызвал негативные эмоции. Это индивидуально, поэтому стоит попытаться понять, что означает сновидение для конкретного человека.

Также Нелединская уточнила, что сонники бесполезны в расшифровки снов. Не может быть одного объяснения сна, которое подошло бы для всех.

«Если приснился негатив, не нужно стараться избавиться от этого. Когда мы от чего-то хотим избавиться, мы наоборот закапываем это в себе, и получается, что негатив нас начинает разрушать изнутри», — пояснила эксперт.

Кроме того, она уточнила, что некоторым людям сны не снятся. Это говорит либо о неразвитой интуиции, либо о слабой связи с собой. Нелединская пояснила, что в этом нет ничего страшного, и это просто индивидуальная особенность человека.

«Не надо из-за этого переживать — это не отклонение, а особенность личности», — заключила она.