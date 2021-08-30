Психолог рассказал, почему не нужно играть в игры в телефоне перед сном

Психолог, директор Центра практической психологии Сергей Ключников сообщил об одной привычке, которая может нанести существенный вред здоровью. По его словам, многие люди не знают, насколько негативно влияют на нервную систему игры в телефоне или на компьютере перед сном. Об этом рассказала радиостанция Sputnik.

«Если человек сидит ночью перед монитором или экраном телефона и азартно играет, то ему сложно оторваться, а потом труднее бывает уснуть. После этого процесса человек перевозбужден и еще какое-то время лежит в кровати, а перед его глазами мелькают образы из монитора или смартфона. То есть потом еще чисто психологически оторваться сложно», — добавил специалист.

Он отметил, что перевозбуждение центральной нервной системы перед сном сказывается на жизни в дневное время суток. Ночное бдение перед телефоном или компьютером «тормозит» достижение целей, а также формирует из людей поверхностных невротиков, которые могут перейти в эмоциональные крайности, заключил психолог.