Психолог рассказал, почему люди страдают из-за феноменальной памяти

Психолог Мария Фаликман в беседе с сайтом kp.ru рассказала, почему люди страдают из-за феноменальной памяти, которой наделен главный герой книги Сергея Довлатова «Заповедник».

По словам специалиста, речь идет о фотографической памяти, которая представляет собой детский рудимент. Дело в том, что ребенок часто запоминает целиком всю картинку, которую увидел, но не всегда может об этом рассказать из-за неспособности четко выразить мысль. Иногда повзрослевший человек сохраняет эту способность.

«Вот тот случай, который описывает Довлатов, когда его герой обладал уникальной памятью, но был абсолютно безвольным и даже не мог собраться и написать простейшую курсовую, в чем-то воспроизводит самый известный в мировой науке случай такой всепоглощающей памяти», — подчеркнула Фаликман.

Она привела слова российского ученого Александра Лурии из книги «Маленькая книжка о большой памяти». В ней он изложил результаты 15-летних исследований обладателя такой памятью. Этот человек не различал реальность и фантазию. Его не выручала, а лишь путала способность запоминать все без ограничения.