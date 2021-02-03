Психолог рассказал об иллюзии контроля над своим мышлением

«Считается, что в норме человек всегда понимает, что и зачем делает, осознает себя в каждом моменте. На самом деле это не так», — пояснила специалист.

Никифорова уточнила, что мозг работает в нескольких режимах. В одном из них человек активен, во втором он пребывает в трансе, а в третьем — глубоко спит. При этом подсознание работает постоянно. Мозг все время анализирует информацию на уровне ощущений. Это происходит раньше, чем включается логика.

Как заметила психолог, в уставе ВОЗ говорится, что понятие здоровья человека включает в себя не только его физиологическую норму, но и психологическое благополучие.

«Поэтому контакт с подсознанием необходим. Контакт со своими глубинными чувствами и потребностями — это условие полноценной и яркой жизни. Научитесь останавливаться и спрашивать себя: „А что сейчас со мной происходит? Хочу ли я этого?“», — посоветовала Никифорова.

Она заключила, что люди должны позволять себе то, что их действительно радует.