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    03 февраля 2021, 13:37

    Психолог рассказал об иллюзии контроля над своим мышлением

    Полина Петрова

    Антикризисный психолог и арт-терапевт Наталья Никифорова в беседе с РИА ФАН рассказала, что люди нередко находятся в иллюзии контроля над своим мышлением. По ее словам, сознание подобно айсбергу, так как лишь его маленькая часть контактирует с миром.

    «Считается, что в норме человек всегда понимает, что и зачем делает, осознает себя в каждом моменте. На самом деле это не так», — пояснила специалист.

    Никифорова уточнила, что мозг работает в нескольких режимах. В одном из них человек активен, во втором он пребывает в трансе, а в третьем — глубоко спит. При этом подсознание работает постоянно. Мозг все время анализирует информацию на уровне ощущений. Это происходит раньше, чем включается логика.

    Как заметила психолог, в уставе ВОЗ говорится, что понятие здоровья человека включает в себя не только его физиологическую норму, но и психологическое благополучие.

    «Поэтому контакт с подсознанием необходим. Контакт со своими глубинными чувствами и потребностями — это условие полноценной и яркой жизни. Научитесь останавливаться и спрашивать себя: „А что сейчас со мной происходит? Хочу ли я этого?“», — посоветовала Никифорова.

    Она заключила, что люди должны позволять себе то, что их действительно радует.