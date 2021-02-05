Психолог рассказал о последствиях фанатизма в правильном питании

Он объяснил, что сейчас не все диетологи являются достаточно профессионально подготовленными.

«Очень модно стало пройти курсы нутрициологов. Это вообще непонятная профессия. Люди без базового медицинского образования, понимания и опыта начинают давать советы по здоровой диете», — подчеркнул Алименко.

Нутрициологи нередко советуют употребление «суперфудов». Речь идет о семенах чиа, спирулине, ягодах годжи, а также безлактозной и безглютеновой еде. Такую продукцию активно продвигают, она навязчиво мелькает в рекламе. По этой причине «суперфуды» стоят дороже чем простые продукты. При этом пользы от них довольно мало. Человек без аллергии и непереносимости определенных веществ просто будет выкидывать лишние деньги.

«Еще одна проблема: на фоне доступности незрелых информационных каналов мы сталкиваемся с развитием так называемой орторексии. Это расстройство пищевого поведения, когда мы зациклены только на правильной еде», — заметил психолог.

В результате люди тратят большие средства на еду среднего качества, содержание белков, жиров и углеводов в которых может совсем не отличаться от состава «земной» пищи.