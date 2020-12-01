Психолог рассказал, какие игры и куклы опасны для развития ребенка

Накануне Минздрав предложил уточнить признаки игрушек, а также компьютерных игр, которые могут угрожать психическому здоровью подрастающего поколения. Уточняется, что к этой категории относятся некоторые настольные игры и предметы с изображением «оскорбления религиозных чувств верующих».

«Компьютерные игры могут содержать различные сцены агрессии, что может стать моделью поведения в обществе. Подростки здесь как раз очень уязвимы. Но и дети дошкольного возраста сейчас находятся в виртуальной среде. На них также влияют деструктивные видеоролики и компьютерные игры», — подчеркнул специалист.

Он заметил, что в настоящий момент интернет-среда тесно связана с воспитательным процессом. Как считает Иванов, негативное влияние на психику ребенка могут оказать и куклы, изображающие людей различных субкультур. В их числе готы, эмо, панки. Специалист уверен, что нет реальной нужды дарить ребенку подобные игрушки.