Психолог рассказал, как выявить у себя эмоциональное выгорание

Психолог Александра Миллер рассказал, как отличить эмоциональное выгорание от стресса. Об этом сообщило РИА ФАН.

По ее словам, в таком состоянии человек теряет интерес к жизни. Он не видит способов справиться с проблемами и испытывает разочарование.

Все это сопровождается снижение продуктивности в работе, хронической усталостью, проблемами со сном, злоупотреблением алкоголем или даже суицидальным поведением.

Психолог добавила, что больше всего эмоциональному выгоранию подвержены интроверты и тревожные люди. Основные причины такого состояния: переработки и низкая заработная плата.

«Важно внести в повседневную жизнь физическую активность, ведь вследствие нее в крови вырабатываются эндорфины — гормоны счастья. А счастливому человеку не до выгорания», — отметила Миллер.

Также она рекомендовала обратиться к психологу.

«Совместно со специалистом можно решить любую проблему. Обращу внимание, что с 2019 года профессиональный синдром эмоционального выгорания включен в Международный классификатор болезней», — рассказала психолог.