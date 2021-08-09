Психолог рассказал, как войти в рабочий режим после отпуска

Многие люди могут столкнуться с трудностями после завершения отпуска. Не всегда бывает легко войти в рабочий ритм. О том, как побороть эту проблему, рассказал психолог Владимир Крупин в беседе с «ФедералПресс».

«Какого-то единого способа нет. Одному может помочь шоковая терапия, когда он возвращается из отпуска рейсом вечером в воскресенье, а в понедельник с утра он выходит на работу. А другому человеку, наоборот, нужно время для разгона», — объяснил специалист.

Врач посоветовал также поделиться новыми впечатлениями с коллегами. В противном случае воспоминания могут мешать работе. По его словам, важно прислушиваться к себе и находить способы влиться в работу.