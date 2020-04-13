Психолог рассказал, как вернуться к нормальному ритму жизни после карантина

Психолог высказала свое мнение относительно повышения уровня агрессии в замкнутом пространстве. По ее словам, если у человека внутренний климат счастливый и умеренный, ему не составит труда сидеть дома со своими близкими.

«А если у нас человек в несчастливых отношениях и он вынужден с этими людьми находиться долгое время или у него, например, какие-то заболевания, может обостриться хроническое заболевание. Это, конечно, ухудшает его состояние. Здесь все очень индивидуально», — пояснила Дмитриева.

Чтобы избежать разводов и ссор, необходимо разговаривать. Причем, это можно делать и дистанционно. Особенно хорошо созваниваться с теми, кто живет от вас далеко. Можно устраивать развлекательные конференции. На данный момент есть различные площадки, где можно вместе собраться на видеоконференцию: посмотреть кино вместе или попеть песни.