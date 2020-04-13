    13 апреля 2020, 17:54

    Психолог рассказал, как вернуться к нормальному ритму жизни после карантина

    Анастасия Кременчугская

    Александра Дмитриева, известный когнитивный психолог из Центра психологической безопасности Санкт-Петербурга, рассказала, как вернуться к обычному темпу жизни после карантина. А также поделилась советами для снижения агрессии. Об этом написало ИА Nation News.
    Психолог рассказал, как вернуться к нормальному ритму жизни после карантина

    Психолог высказала свое мнение относительно повышения уровня агрессии в замкнутом пространстве. По ее словам, если у человека внутренний климат счастливый и умеренный, ему не составит труда сидеть дома со своими близкими.

    «А если у нас человек в несчастливых отношениях и он вынужден с этими людьми находиться долгое время или у него, например, какие-то заболевания, может обостриться хроническое заболевание. Это, конечно, ухудшает его состояние. Здесь все очень индивидуально», — пояснила Дмитриева.

    Чтобы избежать разводов и ссор, необходимо разговаривать. Причем, это можно делать и дистанционно. Особенно хорошо созваниваться с теми, кто живет от вас далеко. Можно устраивать развлекательные конференции. На данный момент есть различные площадки, где можно вместе собраться на видеоконференцию: посмотреть кино вместе или попеть песни.