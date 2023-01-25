Здоровье 25 января 2023, 04:17 Психолог рассказал, как справиться с постновогодней депрессией Психолог Ивкова посоветовала восстановить режим, чтобы побороть постновогоднюю депрессию

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После затяжных праздников некоторые люди сталкиваются с постновогодней депрессией. Психолог Кристина Ивкова рассказала, как справиться с подобным состоянием. Об этом сообщил LIFE.

Специалист пояснила, что на наше состояние в значительной степени влияют режим сна и питания. Для улучшения своего самочувствия важно высыпаться, а также есть в одно и то же время. Кроме того, эксперт предложила добавить в рацион больше овощей и употреблять воду в достаточном количестве, написало РИА ФАН.

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Больше времени стоит уделять прогулкам. Также эксперт посоветовала выписывать все радостные события в дневник.