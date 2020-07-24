Психолог рассказал, как справиться с послеродовой депрессией

Психолог Елена Данилова рассказала, как справиться с послеродовой депрессией, которая характерна подавленным состоянием, сохраняющимся длительное время.

Психолог подчеркнула, что женщинам необходимо начать с любви к себе, так как они разочаровываются в своей красоте после родов, информирует РИА ФАН.

«Именно с этого стоит начать. Да, тело, как правило, сильно меняется за время беременности, но как только вы начнете уход за ним, оно активно откликнется и начнет радовать вас восстановлением и возвращением к прежним формам», — посоветовала Данилова.

Помимо прочего, важно хорошо питаться. Нельзя безответственно относиться к своему рациону, особенно когда ребенок находится на грудном вскармливании. Также специалист порекомендовала при любой подвернувшейся возможности отдыхать и восстанавливать силы. Она пояснила, что сон крайне важен для здоровья психики. Можно спать днем вместе с ребенком.

Данилова напомнила, что в тяжелой ситуации нельзя стесняться просить о помощи близких людей. Можно обсудить с ними проблему и провести вместе время, гуляя на свежем воздухе.