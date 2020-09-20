Психолог рассказал, как справиться с осенней хандрой

С наступлением осени и холодов многим становится неохота ничего делать. Но справиться с хандрой поможет режим дня и активные занятия. Об этом рассказала психолог Елена Пояркова.

Специалист отметила, что осенью световой день становится короче, из-за чего организму начинает не хватать витамина D. Это может приводить к апатии, сонливости и ухудшению настроения. Но таким образом психика адаптируется к изменению условий.

«Осенью и зимой человек вынужден просыпаться в темноте. И если к зимнему времени человек успевает к этому адаптироваться, то осень — это период, когда еще совсем недавно, во сколько бы ты ни просыпался, было светло. А теперь — темно и нужно заставлять себя вставать. Что в некотором смысле против природы», — привел ТАСС пояснения Поярковой.

По ее словам, побороть осеннюю хандру можно с помощью сохранения прежнего образа жизни. Необходимо соблюдать привычный режим дня, ходить на прогулки и встречи с друзьями.

«Тем, кому сложно просыпаться, стоит делать зарядку. Человек, который сделал зарядку, чувствует себя бодрее. Физическая бодрость влияет и на эмоциональное состояние, эндорфины выбрасываются в кровь», — подчеркнула психолог.

Пояркова добавила, что работающим удаленно стоит придерживаться привычек, которые были у них раньше. Например, можно надеть более деловую одежу, зайти за горячим кофе утром или во время перерыва.