Психолог рассказал, как справиться с одиночеством на самоизоляции

Эксперт уверен, что в стрессовых ситуациях человеку важно находиться в какой-либо группе. Так как будучи наедине с самим собой чувство тревоги увеличивается. Он также заявил, что у людей присутствует генетическая боязнь одиночества.

Психолог рассказал, как бороться с одиночеством.

«Первый совет — это ограничить поступление негативной информации. Не накладывать ее на себя, не применять ее к себе. Во-вторых, попытаться отнести себя к какой-то социальной группе. В тех же самых социальных сетях есть группы шахматистов, группы любителей футбола, группы любителей истории. Почувствовать, что вы относитесь к какой-то группе даже в самоизоляции», — рассказал Зберовский.

Третий совет — необходимо помнить про юмор. Чем больше вы будете смеяться, тем выше у вас будет психологический иммунитет перед коронавирусом. А психологический иммунитет поможет и вашему здоровью в целом, считает эксперт.