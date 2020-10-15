Психолог рассказал, как снять стресс с помощью ТВ

Он посоветовал действовать с осторожностью, так как новости о природных катаклизмах могут вогнать в депрессию.

«Но при этом если вы, например, готовитесь к выполнению важной задачи, виды грозной природы, стихии могут вас подбодрить», — пояснил психолог.

Он добавил, что в плохом настроении лучше смотреть спокойные передачи со звуками природы. Также Бичун рекомендовал слушать себя.

«В разное время года, в разном состоянии хочется то шума леса, то моря», — пояснил он.

Ранее ученые из Экстерского университета в Великобритании провели эксперимент, в рамках которого выяснили, просмотр каких телепрограмм способен избавить от стресса.

В исследовании приняли участие 96 человек. Специалисты отметили, что самыми успокаивающими и благотворно влияющими на эмоциональный фон являются шоу о природе. Также эксперты изучили эффект шлема виртуальной реальности.

По их словам, устройство особо не влияло на уровень удовольствия от просмотра передачи, но добавляло интереса. Вместе с тем оно мешало целиком сконцентрироваться на картинке.