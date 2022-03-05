Психолог рассказал, как побороть стресс

Из-за ситуации в мире многие люди могут испытывать серьезный стресс. Психолог из Британии Пол Тейлор рассказал, как справиться с таким состоянием. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на Yahoo Life.

Эксперт посоветовал технику, основанную на физических упражнениях. По его словам, на протяжении 30 секунд необходимо заниматься физической активностью. Например, подойдет бег на месте. После этого несколько минут нужно спокойно и медленно дышать. С помощью подобной практики вы сможете справиться с приступом тревожности.