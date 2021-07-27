Психолог рассказал, как побороть страх перед вакцинацией

Психолог рассказал, что нужно, чтобы побороть страх перед вакцинацией. Перед прививкой необходимо выяснить его причины и научиться принимать его как естественное проявление жизни и совершать необходимые действия.

«Вакцинация является самым эффективным способом защиты от инфекционных заболеваний, в том числе от COVID-19. Однако многие люди по разным причинам боятся, не хотят вакцинироваться. Важно понять, в чем именно состоит этот страх. И постараться найти аргументы, которые помогут преодолеть этот страх. Но, возможно, это не сработает, потому что страх — чувство иррациональное. И защищаться человек тоже будет нерациональными психологическими механизмами», — рассказал РИА «Новости» заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы № 1 им. Алексеева департамента здравоохранения Москвы Никита Чернов.

Психолог считает, что некоторые люди не поддаются страхам и их не напугать страшными последствиями болезни. Однако если человек боится сильнее последствий, чем страха смерти, то его никакие слова не убедят. Преодолеть страх он должен сам при поддержке близких.

Психолог считает, что не нужно стремиться избавиться от страха, его нужно научиться принимать.