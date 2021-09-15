Психолог рассказал, как побороть осеннюю хандру

Осенью многие люди сталкиваются с депрессивными настроениями и хандрой. Что неудивительно, ведь после теплых летних деньков довольно трудно свыкнуться с похолоданием. Консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», психолог Марина Решетникова в беседе с «ФедералПресс» рассказала, как побороть такое состояние.

«Депрессивное настроение, в отличие от депрессии, это то состояние, в которое можно погрузиться на некоторое время. Оно нужно для того, чтобы дать возможность организму перейти от летнего тепла к более прохладной поре», — пояснила эксперт.

Специалист отметила, что в этот период важно больше отдыхать и не перетруждать себя работой. Мягкие и уютные вещи, такие как плед, свитер или вязаные носки, могут поднять настроение в холода.

Расслабиться поможет ванная с солью тонизирующего действия или ароматическими маслами. Также осенью стоит употреблять в пищу больше фруктов, принимать витамины. Любимая книга или приятная музыка помогут настроиться на нужный лад.