Психолог рассказал, как отличить депрессию от плохого настроения

Психолог рассказал, что депрессивному состоянию подвержены сотни миллионов человек во всем мире. Данное заболевание приводит к возникновению других проблем со здоровьем. Об этом рассказал кандидат медицинских наук Евгений Фомин в беседе с ИА Nation News.

Евгений Фомин, сославшись на данные ВОЗ, сравнивает темпы роста числа людей с депрессией с масштабами эпидемии. По его словам, это становится частой причиной невыхода на работу. Врач объяснил, как отличить депрессию от плохого настроения.

«Как правило, подавленное состояние ситуативно. К нему приводит, например, конфликт на работе или в семье. Когда ситуация разрешается, человек выходит из этого состояния. Депрессия же длительная, ей сопутствует триада: пациент негативно оценивает себя, у него заниженная самооценка, он также негативно оценивает свое окружение и мир, свое будущее. Вот по этой триаде можно поставить ту или иную степень депрессивного расстройства», — объяснил психолог.

Фомин отметил, что бороться с этим самостоятельно в целом можно, но не помешает помощь специалиста.