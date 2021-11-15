Психолог рассказал, как определить, что ребенок столкнулся с травлей в школе

Травля — довольно распространенное явление среди учеников средних и старших классов. Детский психолог Екатерина Маденко рассказала, по каким признакам можно определить, что подросток страдает от травли. Об этом сообщили «Известия».

Специалист подчеркнула, что о травле могут свидетельствовать замкнутость и нежелание у ребенка общаться. Кроме того, подросток может отказываться ходить в учебное заведение, а также начать приносить плохие оценки.

Кроме того, Маденко подчеркнула, что при стрессе может сработать психосоматика. Ребенок может начать часто жаловаться на боли в животе и в сердце. Кроме того, яркими признаками являются беспокойство, тревога, длительная подавленность, плохой сон, кошмары, нервный тик, плохой аппетит, уступчивость и излишняя осторожность, передало РИА ФАН.

Ранее TikTok совместно с экспертами Минздрава РФ, Депздрава Москвы, программы Травли NET и благотворительного фонда «Твоя территория» запустил специальную акцию. Она направлена на иформирование населения по вопросам ментального здоровья.