Психолог рассказал, как легко перейти на ЗОЖ

У здорового образа жизни есть масса преимуществ. О том, как легко перейти на ЗОЖ, рассказала психолог Ксения Аверс. ОБ этом передала "Вечерняя Москва».

Специалист отметила, что важно определить для себя плюсы здорового образа жизни. Можно создать список мотиваций.

«Следует хорошенько обдумать и записать на бумаге все будущие изменения, которые случатся сразу после перехода на ЗОЖ. Лучше, если список будет длинным. Человеку также необходимо четко понимать, что ему потребуется немало усилий, а также вдохновение на этот нелегкий труд, связанный с переходом на здоровый образ жизни», — рассказала врач.

По ее словам, пунктов в списке должно быть много. Большое количество целей лишь подтолкнет к здоровому образу жизни. Например, можно ставить перед собой следующие задачи: стройное тело, повышение активности, улучшение здоровья, долголетие.

Аверс предупредила также, что не стоит самостоятельно начинать употреблять БАДы. Без рекомендаций врача эти препараты могут быть опасны для здоровья.