Психолог рассказал, как быстро справляться со стрессом

Многие люди в современном мире сталкиваются со стрессом и тревожностью. Психолог Алиса Метелина рассказала, почему возникают подобные состояния и как сделать, чтобы они не мешали повседневной жизни. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Специалист подчеркнула, что страх является базовой эмоцией человека. С его помощью человек выживает, так как психика вовремя предупреждает нас об опасности.

Однако иногда страх провоцирует тревожность и стресс. В таком случае необходимо ввести в свою жизнь больше определенности.

«Надо какие-то вещи сделать предсказуемыми, ввести ритуалы, в которых мы фокусируемся на себе, своем внутреннем состоянии. Предположим, мы утром потягиваемся, а после этого лежим, прислушиваемся к тому, как тепло разливается по телу, после этого встаем, завариваем кофе», — рассказала эксперт.

Кроме того, Метелина подчеркнула, что психологические и физиологические процессы в организме связаны. Когда человек испытывает страх, его дыхание становится более поверхностным и частым. В таком случае стоит использовать технику дыхания «по квадрату». Необходимо дышать глубоко и размеренно на протяжении пяти минут, отгоняя при этом пугающие мысли.

«Фокусируемся на дыхании и дышим пять минут по формуле: на счет один-два — вдох, на счет один-два — пауза, на счет один-два — выдох, на счет один-два — задержка дыхания», — пояснила психолог.