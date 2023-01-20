Здоровье 20 января 2023, 00:17 Психолог рассказал, что может стать причиной эмоционального выгорания Психолог Конфисахор заявил, что выгорание наступает из-за однообразной работы

Читать 360tv в

Однообразная работа может стать причиной эмоционального выгорания. Такой информацией поделился доцент кафедры политической психологии СПбГУ, политолог и кандидат психологических наук Александр Конфисахор. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалист пояснил, что с выгоранием сталкиваются люди, которые на протяжении длительного времени занимаются одинаковой работой. В какой-то момент деятельность начинает приносить лишь скуку, а все цели и задачи становятся предсказуемыми. Однако существуют методы, которые помогают побороть такое состояние.

Реклама

«Надо все время ставить себе новые задачи, даже если они кажутся недостижимыми, невозможными, нереальными, постоянно держать себя в напряжении», — пояснил эксперт.

Реклама