Психолог: прокрастинация может быть связана с заболеванием

Психолог Ольга Фриш рассказала, что причиной прокрастинации может быть заболевание. Об этом сообщило издание «Полит 74».

По данным ИА Nation News, прокрастинация — это состояние, при котором человек до последнего оттягивает выполнение любых задач, даже самых важных. Фриш уточнила, что причиной этого может быть множество заболеваний.

«Иногда прокрастинация может быть обусловлена серьезными нарушениями здоровья, особенностями мозговой деятельности, хроническими заболеваниями, последствиями травм, интоксикации», — рассказала психолог.

Она пояснила, что если такое состояние затянулось, следует проконсультироваться у специалиста. Лучше всего — у психолога или психиатра.