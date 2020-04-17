Психолог посоветовала напитки для улучшения работы мозга

«Действие женьшеня более продолжительное, чем у кофеина. Достаточно двух-трех капель настойки на стакан воды два раза в день, чтобы достаточно долго поддерживать работоспособность. Корень женьшеня можно найти в магазинах, которые занимаются биодобавками. Лучше настаивать корень женьшеня в кипятке, можно использовать и в виде настоек на спирту, такие можно найти в аптеках», — заметила Хвингия.

По словам специалиста, какао занимает второе место по эффективности.

«Какао улучшает кровообращение мозга за счет флавонола, который в нем содержится. Более того, какао содержит вещества, которые вырабатывают дофамин, а он отвечает за хорошее настроение. Поэтому какао можно пить не только для работоспособности, но и для успокоения, что очень полезно во время самоизоляции», — добавила нейропсихолог.

Она уточнила, что напитки из фруктов и ягод полезны для мозга.

«Яблоки повышают эластичность сосудов, не дают им закупориваться, снижается опасность кровоизлияний в мозг, инсультов. Черника, голубика улучшают познавательную деятельность мозга, память, освобождают мозг от вредных веществ, которые повреждают межклеточные мембраны. Также приток крови улучшают ежевика и малина. Чтобы приготовить полезный напиток, можно развести варенье с водой, сделать компот, но эффективнее действуют напитки, где с водой разводятся перетертые ягоды», — заметила Хвингия.

Эксперт также посоветовала не забывать о здоровом питании и «подпитке мозга». Для последнего подойдут игры на скорость и реакцию.