Психолог посоветовал не бояться коронавируса
Елена Перминова, психолог, в беседе с ИА Ura.ru рассказала, почему не стоит бояться заражения коронавирусом. Она также объяснила, как наш страх влияет на то, заболеем ли мы COVID-19.
По ее словам, человек, который боится заразиться, имеет больше шансов на то, что это все-таки произойдет. Так как из-за страха ментальное здоровье ослабевает и болезнь это «привлекает». Психолог рекомендует обратиться к специалисту, если человек понимает, что самостоятельно не может справиться со своей тревогой.
«У любого состояния есть выгода. Страх не исключение. Что вам дает этот страх? Кого-то он может обезопасить. Кому-то он сообщает, что человек к чему-то не готов. В первую очередь, я бы посоветовала исследовать самого себя и свой страх», — пояснила Перминова.
Психолог считает, что страх должен давать инструкцию к действию.