Психолог посоветовал не бояться коронавируса

По ее словам, человек, который боится заразиться, имеет больше шансов на то, что это все-таки произойдет. Так как из-за страха ментальное здоровье ослабевает и болезнь это «привлекает». Психолог рекомендует обратиться к специалисту, если человек понимает, что самостоятельно не может справиться со своей тревогой.

«У любого состояния есть выгода. Страх не исключение. Что вам дает этот страх? Кого-то он может обезопасить. Кому-то он сообщает, что человек к чему-то не готов. В первую очередь, я бы посоветовала исследовать самого себя и свой страх», — пояснила Перминова.

Психолог считает, что страх должен давать инструкцию к действию.