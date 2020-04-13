Психолог посоветовал контролировать эмоциональный фон из-за ситуации с коронавирусом

«Если мы хотим оставаться в тонусе, то надо действительно очень серьезно относиться к той информации, которую мы перерабатываем», — подчеркнула Овчаренко.

По ее словам, если «страх начинает нас забирать», а тревога вредит повседневной жизни, то нужно взять под серьезный контроль психологическое состояние.

«Первое — это рациональная оценка. Изучаем статистику, доверяем только проверенной информации, доверяем только проверенным СМИ, стараемся не перерабатывать слишком большое количество эмоциональных комментариев слушателей или подписчиков в социальных сетях», — уточнила психолог.

Она добавила, что важно поддерживать «эмоциональную гигиену». Например, избавляться от мыслей о неконтролируемых вещах и общаться с приятными людьми.

«А то, что я могу контролировать, мне надо взять под контроль. Свой ритм жизни, свой ритм дня, свои задания, свои задачи на день, которые я ставлю, взаимодействие с близкими мне людьми», — пояснила Овчаренко.