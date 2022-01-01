Психолог посоветовал интровертам запланировать «дни тишины» в праздники

Новогодние каникулы интровертам нужно планировать с учетом «дней тишины», чтобы восстановить силы. Об этом преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко сообщила АГН «Москва».

Людям, которым лучше, когда они одни, в новогодние праздники необходимо запланировать дни, в которые их никто не побеспокоит. Это нужно интровертам, чтобы «подзарядить батарейки», как выразилась психолог. Они также должны четко знать, в какой день и куда поедут или пойдут.

Позаботиться об этом следует заранее, подчеркнула Пономаренко.

«Когда запланировано — „подпитка“ происходит ровно в тот момент, когда это нужно, а не тогда, когда человек уже вымотанный до невозможности», — объяснила специалист.

Психолог посоветовала интровертам прогулки в местах, где нет больших скоплений людей. В той же Москве можно гулять не на Патриарших прудах, а пройтись по маленьким переулочкам в центре.

«Достаточно поизучать карту — с помощью панорамных снимков там показаны места, где есть дух Старой Москвы, тихий центр, без иллюминаций и посторонних лиц», — отметила Пономаренко.

Можно заглянуть в книжный магазин — там мало людей и располагающая атмосфера. Если идти в музей, то лучше, чтобы там не было много детей. Например, в музей современного искусства.

Психолог Андрей Кичаев ранее сообщил, в чем может быть причина, если нет новогоднего настроения.