Психолог посчитал любовь к сериалам зависимостью

Повышенный интерес к сериалам может считаться зависимостью — во многом диагноз зависит от сюжета проекта. Детали раскрыла психолог Алиса Метелина, написал сайт телеканала «Звезда».

«Естественно, когда человек очень зависит от сериалов, особенно когда это сериалы про какую-то яркую жизнь, которые лишены смысловой нагрузки», — отметила она.

Если человек смотрит детективный сериал, антиутопию или что-то с особым смыслом и достаточно продуманным глубоким сюжетом — это в целом нормально, заявила специалист. Однако когда зритель подсаживается на мыльные оперы и не может отказаться от такого времяпрепровождения, речь уже идет о зависимости.

По мнению Метелиной, зависимость — замещающее действие. Вместо того, чтобы проживать свою жизнь, осознавать свои потребности, озвучивать свои желания близким и реализовывать их в реальности, человек переселяется в вымышленный мир.

«В таком случае получается, что у человека зависимость сродни игровой. Может быть, в чуть более легкой форме. И он проживает жизнь каких-то персонажей, реализуется в этом, ассоциирует себя с этим персонажем, но при этом упускает какие-то возможности в реальности», — объяснила эксперт.

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