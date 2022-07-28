Психолог порекомендовала женщинам худеть интуитивно

Психолог Юлия Хадарцева рассказала порталу News.ru, что бороться с лишним весом необходимо при наличии внутренней мотивации, а не по принципу «надо и должна».

«Поймите, что любовь к себе начинается не с жесткой диеты, а с правильного питания, массажа, лучшего белья, на котором вы будете спать, качественного крема, которым вы покроете свою кожу», — цитирует специалиста ИА Nation News.

По ее словам, только в этом случае появится базовая мотивация похудеть через принцип «люблю себя и хочу красивое тело». Она подчеркнула, что все истории с «должна» и «надо» обречены на провал.

«Вам хочется быть здоровыми, иметь красивую фигуру, и тело следует за вашими желаниями», — резюмировала собеседница издания.