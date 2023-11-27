Здоровье 27 ноября 2023, 18:07 Психолог Попова посоветовала показать подростка специалисту при перепадах настроения

Читать 360tv в

Если у подростка наблюдаются перепады настроения, он бывает агрессивен, раздражен или, наоборот, апатичен, то его следует показать специалисту. Об этом ИА RuNews24.ru рассказала психотерапевт и преподаватель Светлана Попова.

Она объяснила, что иногда симптомы бывают соматическими. Например, на фоне переживаний начинается рвота или диарея, может болеть голова. Чтобы не доводить до запущенных состояний, лучше проконсультироваться у специалиста. Но порой и родителям надо пойти с ребенком.

Реклама

«Хотелось бы дать родителям совет. Он адресован подавляющим, гипертребовательным и гиперопекающим родителям, а также тем, кто наказывает детей игнорированием, таким образом, позволяя себе ломать и нарушать границы своего ребенка», — сказала психолог.

И добавила, что если родитель узнал себя в этом описании, то тоже он нуждается в терапии.

Авторы: