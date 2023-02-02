Здоровье 02 февраля 2023, 12:20 Психолог Поляков предупредил об опасности одиночества для здоровья

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Врач функциональной медицины, клинический психолог Антон Поляков заявил, что постоянное нахождение в одиночестве чревато развитием опасных заболеваний. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Зачастую одиночество выливается в стрессы, а они в свою очередь провоцируют хроническую усталость, снижение памяти и концентрации внимания. Таким образом повреждается гиппокампальная извилина головного мозга, написало РИА ФАН.

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Некоторые врачи считают одиночество одной из причин развития пищевого расстройства и ожирения.