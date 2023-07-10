Здоровье 10 июля 2023, 16:23 Психолог Полина посоветовала не ставить будильник на 5-10 минут раньше пробуждения

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Пробуждение на 5–10 минут раньше положенного времени по будильнику может навредить здоровью. Об этом сообщила психолог Анжелика Полина в беседе с News.ru.

По словам специалиста, многие люди считают, что вставать не спеша полезно и досыпают после звонка будильника. Такая установка на дополнительный сон дезориентирует мозг, из-за чего появляются слабость и усталость.

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Психолог посоветовала вставать по первому сигналу будильника и ставить его на повтор только для перестраховки.