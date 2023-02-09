Здоровье 09 февраля 2023, 18:51 Психолог Похомова рассказала, как помочь ребенку дождаться весенних каникул Психолог Похомова посоветовала следить за сном ребенка, чтобы не допустить выгорания

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Некоторые школьники в период между новогодними праздниками и весенними каникулами начинают уставать и сталкиваться с выгоранием. Такое состояние называют «синдромом третьей четверти». Психолог Ирэна Похомова рассказала, как помочь ребенку в этот период. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, чаще всего с таким состоянием сталкиваются подростки и выпускники. Проявляется синдром в уставшем внешнем виде, апатичности, забывчивости и снижении успеваемости. В этот период важно по возможности сократить интеллектуальную нагрузку, помочь школьнику наладить режим сна и отдыха, а также добавить в его рацион больше белка.

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«Первым делом снизьте интеллектуальную нагрузку, насколько возможно. Если есть какие-то интеллектуальные кружки, нужно их ненадолго убрать. Иначе организм не выдержит и ребенок заболеет, то есть все равно их пропустит», — объяснила Похомова.

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