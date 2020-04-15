Психолог поделился обязательными элементами режима самоизоляции

Врач подчеркнула, что бывают ситуации, когда люди вынуждены сидеть дома. В пример она привела свою маму, которая недавно сломала ногу и находилась в квартире полтора месяца. Женщина не могла выйти на улицу, так как не было такой возможности.

Для того, чтобы как-то себе облегчить жизнь в подобной ситуации, важно находить некую структуру жизни, расписание, особенно тем, кто сейчас потерял работу. Потому что те, кто на удаленке, у них все равно есть рабочий график и режим, считает психолог.

Ошемкова советует составить четкое расписание. Туда обязательно должны входить занятия спортом. Многие спортивные центры и индивидуальные тренеры сейчас проводят свои занятия в режиме онлайн бесплатно. Минимум полчаса в день каких-то упражнений, с точки зрения психологии, не важно каких именно, но эти упражнения должны быть, важно продолжать насыщать кровь кислородом.

Также необходимо прописать приемы пищи, соблюдать режим сна и проветривать помещение.