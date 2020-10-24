Психолог перечислила признаки женского выгорания

Раздражительность и усталость

С самого пробуждения женщину ничто не радует. И жаркое лето, и золотистая листва, и первый снег за окном одинаково раздражают. Вместо легкости и бодрости человек ощущает себя разбитым и уставшим.

«Такая женщина ничего не хочет. Если ее спросить: „Что тебя будет радовать?“, она не сможет ответить на этот вопрос», — пояснила психолог.

Проблемы со сном

В этом состоянии также появляются проблемы со сном. Женщине трудно уснуть, она постоянно «гоняет в голове мысли». Сон прерывистый, хотя внешних раздражителей нет.

Повышенная эмоциональность

Чрезмерная эмоциональность, готовность заплакать от пустякового повода — тоже признак эмоционального выгорания. Уставшая женщина не в силах заявить свою позицию окружающему миру, и такой способ снятия усталости является одним из немногих.

Безынициативность

О том, чтобы ставить цели и стремиться сделать жизнь максимально комфортной, речи вообще не идет. Женщина плывет по течению.

Физиологические расстройства

У эмоционально выгоревшей женщины может быть нарушение аппетита, тошнота, головокружение. Такой человек очень часто жалуется и просит о помощи, но окружающие, как правило, не считывают этих сигналов.

Замкнутость

Уставшая женщина неосознанно ограничивает контакты и замыкается в себе. В этот момент важно проявить заботу и внимание, освободить ее от обязательств и дать восстановиться.