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    24 октября 2020, 21:04

    Психолог перечислила признаки женского выгорания

    Кирилл Фролов

    Существует несколько признаков, по которым можно понять, что женщина устала и морально истощена. Семейный консультант Екатерина Есичева выделила их в разговоре с Пятым каналом.
    Психолог перечислила признаки женского выгорания

    Раздражительность и усталость

    С самого пробуждения женщину ничто не радует. И жаркое лето, и золотистая листва, и первый снег за окном одинаково раздражают. Вместо легкости и бодрости человек ощущает себя разбитым и уставшим.

    «Такая женщина ничего не хочет. Если ее спросить: „Что тебя будет радовать?“, она не сможет ответить на этот вопрос», — пояснила психолог.

    Проблемы со сном

    В этом состоянии также появляются проблемы со сном. Женщине трудно уснуть, она постоянно «гоняет в голове мысли». Сон прерывистый, хотя внешних раздражителей нет.

    Повышенная эмоциональность

    Чрезмерная эмоциональность, готовность заплакать от пустякового повода — тоже признак эмоционального выгорания. Уставшая женщина не в силах заявить свою позицию окружающему миру, и такой способ снятия усталости является одним из немногих.

    Безынициативность

    О том, чтобы ставить цели и стремиться сделать жизнь максимально комфортной, речи вообще не идет. Женщина плывет по течению.

    Физиологические расстройства

    У эмоционально выгоревшей женщины может быть нарушение аппетита, тошнота, головокружение. Такой человек очень часто жалуется и просит о помощи, но окружающие, как правило, не считывают этих сигналов.

    Замкнутость

    Уставшая женщина неосознанно ограничивает контакты и замыкается в себе. В этот момент важно проявить заботу и внимание, освободить ее от обязательств и дать восстановиться.