10 ноября 2022, 18:45
Психолог Панфилова назвала оптимальный график работы для осени
Психолог Панфилова: удаленная работа оптимальна для осени
Психолог Наталья Панфилова рассказала, что работа из дома несколько раз в неделю поможет бороться с осенним упадком сил. Об этом сообщил сайт kp.ru.
«Три-четыре дня в офисе, если это необходимо, и один-два дня работать из дома. Так будет проще и для самого сотрудника, и для работодателя», — уточнила она.
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Панфилова добавила, что полностью удаленная работа нежелательна. Осенью необходимо бывать на улице, так как это помогает организму адаптироваться к перепадам температур и, соответственно, укрепляет иммунитет, заключила эксперт.
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