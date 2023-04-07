Здоровье 07 апреля 2023, 17:37 Психолог Овсяницкая: занятия лечебной физкультурой снизят стрессовую нагрузку на организм

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Поддерживать эмоциональное состояние человека в норме помогут занятия лечебной физкультурой. Об этом сообщила разработчик медицинских программ, психолог, кинезиолог Анна Овсяницкая в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, тренировки с элементами телесно-ориентированной психотерапии снимут общее напряжение и восстановят центральную нервную систему.

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Как сообщил сайт Daily Moscow, начать заниматься лечебной физкультурой можно с ходьбы, очень важно делать все упражнения осознанно.