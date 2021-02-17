Психолог оценил теорию о делении людей на 16 типов из-за коронавируса

Специалист по тревожным расстройствам Павел Жавнеров прокомментировал теорию о делении людей на 16 типов в период пандемии коронавируса. Эту версию выдвинула эксперт норвежского Центра исследований естественных и гуманитарных наук Университета Бергена Мими Лэм, написало ИА Nation News.

Классификация включает в себя «отрицателей», которые игнорируют опасность вируса, «неуязвимых», полагающихся на свой иммунитет, «инноваторов», предлагающих новые способы борьбы с болезнью. Кроме этого, в перечне есть «эксплуататоры», «вредители» и «накопители».

Жавнеров считает, что такое деление поможет предсказать, как поведут себя люди в какой-то конкретной ситуации.

«Возможно, это нужно с точки зрения предвыборных кампаний, соцопросов. Но, если мы возьмем любые из этих категорий, то можно так трактовать поведение человека, что он будет сразу подходить и к одной, и к другой. В итоге получается, что все эти категории субъективны», — заметил Жавнеров.

Психолог заявил, что не стал бы особо доверять этому исследованию, ведь при изучении психологии человека важно учитывать целый комплекс факторов.