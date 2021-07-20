Психолог: оптимисты переносят ковид намного лучше

Психолог Валентин Денисов-Мельников рассказал, что коронавирус у оптимистически настроенных людей протекает намного легче, чем у тех, кто привык переживать из-за малейшего отклонения в анализах. Пациент в подавленном настроении более подвержен не только психологическим, но и физическим проблемам. Об этом рассказало РИА ФАН.

Особенно сильно влияет ковид на тех, кто преувеличивает свое плохое самочувствие и превозносит даже незначительные проблемы со здоровьем. Человек в хорошем настроении способен искать пути решения, поэтому он справляется с заболеванием легче и быстрее.

«Люди, которые нацелены на успех, чаще буду его достигать, чем те, кто склонен при каждой малейшей простуде думать, что все пропало и он не жилец. Человек, у которого нет конструктивного настроя, склонен опустить руки, ничего не делать и искать какие-то признаки того, что все пропало», — резюмировал психолог.